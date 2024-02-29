В работе смартфонов Xiaomi возник сбой

Пользователи в России сообщили о сбоях в работе смартфонов Xiaomi и Redmi

Проблемы с телефонами Xiaomi, Poco и Redmi начались после обновления операционной системы HyperOS. В Xiaomi сообщили, что работают над решением. В «Ситилинке» посоветовали отключить функцию автоматического обновления

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи смартфонов, производимых компанией Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, жалуются на сбои в работе техники. Такие сообщения, в частности, появились в сообществах компаний в соцсетях и Telegram, а также на тематических форумах.

По словам некоторых клиентов, проблемы начались после обновления операционных систем HyperOS и MIUI 14; в частности, пострадали пользователи, у которых было включено автоматическое обновление в магазине приложений GetApps. У многих телефоны сами перезагружаются и переходят в Recovery Mode (режим восстановления).

Аналогичные жалобы появились в Reddit.

«Действительно, проблема есть на уровне производителя и последнего выпущенного обновления ОС для устройств Xiaomi, Redmi и Poco с установленной HyperOS. К нам пока обращений от клиентов не поступало», — сообщили РБК в «Ситилинке». В компании рекомендовали владельцам смартфонов отключить автоматическое обновление на своих устройствах, чтобы избежать их поломки.

Представители Xiaomi в группе во «ВКонтакте» сообщили, что в курсе проблемы и работают над ее решением. «Если нужно срочно восстановить смартфон — можно сделать сброс настроек с полной потерей данных», — говорится в ответе одному из пользователей.

Poco (еще один бренд смартфонов Xiaomi) в комментариях к посту в телеграм-канале советует обратиться в сервисный центр, чтобы восстановить доступ к телефону и при этом сохранить данные.

Операционная система HyperOS была представлена в октябре 2023 года, помимо смартфонов Xiaomi на ней работают и другие гаджеты.