В работе смартфонов Xiaomi возник сбой
Пользователи смартфонов, производимых компанией Xiaomi, включая бренды Poco и Redmi, жалуются на сбои в работе техники. Такие сообщения, в частности, появились в сообществах компаний в соцсетях и Telegram, а также на тематических форумах.
По словам некоторых клиентов, проблемы начались после обновления операционных систем HyperOS и MIUI 14; в частности, пострадали пользователи, у которых было включено автоматическое обновление в магазине приложений GetApps. У многих телефоны сами перезагружаются и переходят в Recovery Mode (режим восстановления).
Аналогичные жалобы появились в Reddit.
«Действительно, проблема есть на уровне производителя и последнего выпущенного обновления ОС для устройств Xiaomi, Redmi и Poco с установленной HyperOS. К нам пока обращений от клиентов не поступало», — сообщили РБК в «Ситилинке». В компании рекомендовали владельцам смартфонов отключить автоматическое обновление на своих устройствах, чтобы избежать их поломки.
Представители Xiaomi в группе во «ВКонтакте» сообщили, что в курсе проблемы и работают над ее решением. «Если нужно срочно восстановить смартфон — можно сделать сброс настроек с полной потерей данных», — говорится в ответе одному из пользователей.
Poco (еще один бренд смартфонов Xiaomi) в комментариях к посту в телеграм-канале советует обратиться в сервисный центр, чтобы восстановить доступ к телефону и при этом сохранить данные.
Операционная система HyperOS была представлена в октябре 2023 года, помимо смартфонов Xiaomi на ней работают и другие гаджеты.
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