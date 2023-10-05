Пользователи в России пожаловались на сбои в работе техники Xiaomi

На работу роботов-пылесосов, видеокамер и другой техники Xiaomi жалуются пользователи в России и Белоруссии. В российском представительстве сообщили, что проблема связана со сбоями в серверах

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пользователи устройств Xiaomi в России жалуются на сбои в работе техники. Такие сообщения, в частности, появились на странице китайской компании в сети «Вконтакте».

Клиенты отмечают, что не могут подключить Mi Home — приложение для управления умным домом и различными бытовыми приборами; у них не работают умные пылесосы, видеокамеры и прочие устройства.

Администраторы сообщества «Вконтакте» признали проблему. «Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста», — говорится в ответе одному из пользователей.

Телеграм-канал Mash пишет, что проблема связана со сбоями в серверах Xiaomi; в российском представительстве это подтвердили.

По данным сервиса DownRadar, по состоянию на вечер 4 октября зарегистрированы сотни жалоб на работу серверов Xiaomi, большинство из них — в Москве, Петербурге, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Свердловской области, Челябинске.

О проблемах сообщают клиенты Xiaomi в Минске и Гомеле. Белорусское издание «Зеркало» (сайт заблокирован в стране, белорусские власти признали материалы экстремистскими) со ссылкой на пользователей пишет, что у некоторых из них не работают роботы-пылесосы, очистители, увлажнители, камеры; кому-то не удалось разблокировать телефон после сброса до заводских настроек.

В мае 2022 года The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Xiaomi начала постепенно и без объявления покидать российский рынок под давлением со стороны американских властей и поставщиков, чтобы не попасть под санкции. Однако китайская компания продолжила работу в стране, из-за чего Украина внесла ее в список «международных спонсоров войны». Xiaomi обвинения отвергла и заявила, что поддерживает «мир во всем мире» и не спонсирует военные действия.