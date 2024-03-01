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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Совбез ООН не принял заявление по инциденту со стрельбой в Газе из-за США

США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее Израиль из-за удара по Газе
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Совет Безопасности ООН не принял заявление представителей арабских стран, которые обвинили Израиль в стрельбе по мирным жителям, ожидающим гуманитарной помощи в секторе Газа, из-за позиции США, сообщает The Times of Israel.

Заявление, выдвинутое Алжиром, поддержали 14 из 15 стран, против высказались только США. Заместитель посла страны в ООН Роберт Вуд объяснил это противоречивыми сообщениями об инциденте. По его словам, американские дипломаты пытаются собрать все факты, в том числе «об обстоятельствах гибели людей», чтобы найти формулировки, на которые согласятся все стороны.

Израиль опроверг удары по толпе у гуманитарного конвоя в секторе Газе
Политика

Утром 29 февраля к юго-западу от Газы собрались люди в очереди за гуманитарной помощью. Телеканал Aljazeera со ссылкой на очевидцев сообщил, что пока они ждали грузовики с гуманитарной помощью, по ним начала стрелять израильская армия. По данным Минздрава региона, погибли свыше 100 человек.

В Армии обороны Израиля заявили, что военные не стреляли по людям, а сделали «несколько предупредительных выстрелов», чтобы разогнать толпу, остановившую движение гуманитарного конвоя. По версии Тель-Авива, жертвами инцидента стали десятки жителей Газы, которые погибли из-за давки и из-за того, что перегруженные грузовики врезались в толпу.

Теги
Совбез ООН США Израиль сектор Газа
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