 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Аргентина выдала россиянку, обвиненную в мошенничестве на ₽150 млн

МВД: Аргентина выдала россиянку, обвиненную в хищении 150 млн руб.

Россиянка Людмила Авдюхина, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн руб., экстрадирована из Аргентины в Россию, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину», — сказала она.

В отношении женщины заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве на $2 млн
Политика

О задержании 37-летней россиянки сотрудниками федеральной полиции Аргентины стало известно в начале января. Тогда издание La Nacion сообщило, что Авдюхина приехала в страну с мужем и дочерью в начале 2023 года. Они меняли место проживание каждые два месяца.

Авдюхина — бывший директор АН «Жилфонд-Барнаул». «Алтапресс» сообщил, в декабре 2022 года она украла около 100 млн руб. из индивидуальных ячеек клиентов «Жилфонда», в которых они хранили средства на период заключения сделок. В результате ее действий пострадали около 30 жителей Алтайского края.

Теги
Аргентина экстрадиция Россия мошенничество
Материалы по теме
Аргентина решила пока не выдавать россиянина Украине
Политика
МВД заявило, что задержанная в Аргентине россиянка похитила ₽150 млн
Общество
МВД попросило заочно арестовать видеоблогера Евгения Савина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
«Известия» узнали о критике ГОСТа на школьную форму Общество, 06:30
«Ъ» узнал о деле из-за «мертвых душ» в академии ВКС при Минобороны Общество, 06:08
Аргентина выдала россиянку, обвиненную в мошенничестве на ₽150 млн Политика, 06:00
Вильфанд предупредил москвичей о возвращении морозов Общество, 05:32
В Херсоне прогремела серия взрывов Политика, 05:09
Москалькова сообщила о просьбе Киева передать погибших при крушении Ил-76 Политика, 04:58
Балицкий заявил о преимуществе артиллерии России в Запорожской области Политика, 04:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В центре Москвы в парке Горького загорелся деревянный павильон Общество, 04:22
Япония ввела экспортные санкции против «Калашникова», «Атомфлота» и ОСК Политика, 04:16
Сигнал об угрозе ракетного удара в Курске продлился шесть часов Политика, 03:59
Блинкена обвинили в неуважении к конгрессу из-за афганских документов Политика, 03:32
Фигурант дела об утечке секретных данных Пентагона решил признать вину Политика, 03:12
В Бангладеше при пожаре в ресторане погибли более 40 человек Общество, 02:59
Министры финансов G20 не согласовали итоговое заявление из-за Украины Политика, 02:46