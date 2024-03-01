Аргентина выдала россиянку, обвиненную в мошенничестве на ₽150 млн

Россиянка Людмила Авдюхина, которая находилась в международном розыске по обвинению в хищении 150 млн руб., экстрадирована из Аргентины в Россию, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину», — сказала она.

В отношении женщины заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.).

О задержании 37-летней россиянки сотрудниками федеральной полиции Аргентины стало известно в начале января. Тогда издание La Nacion сообщило, что Авдюхина приехала в страну с мужем и дочерью в начале 2023 года. Они меняли место проживание каждые два месяца.

Авдюхина — бывший директор АН «Жилфонд-Барнаул». «Алтапресс» сообщил, в декабре 2022 года она украла около 100 млн руб. из индивидуальных ячеек клиентов «Жилфонда», в которых они хранили средства на период заключения сделок. В результате ее действий пострадали около 30 жителей Алтайского края.