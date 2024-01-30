МВД заявило, что задержанная в Аргентине россиянка похитила ₽150 млн

Людмила Авдюхина (Фото: lydmilaavdyhina / VK)

Жительницу Барнаула Людмилу Авдюхину, которую задержали в Аргентине, подозревают в хищении около 150 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«На первоначальном этапе было известно о хищении 50 млн руб., которые граждане передали в агентство [недвижимости] и заключили договоры хранения. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела были установлены дополнительные факты противоправной деятельности управляющей: она самостоятельно заключила с гражданами договоры займа на общую сумму 100 млн руб., которые впоследствии похитила. <…> Общая сумма похищенного — порядка 150 млн руб.», — рассказали в краевом главке МВД.

В ведомстве уточнили, что потерпевшими по уголовному делу проходят более 30 жителей Алтайского края. Там также рассказали, что похищенные деньги подозреваемая брала наличными.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Следователи направили в Аргентину необходимый пакет документов, чтобы в дальнейшем задержанную экстрадировали в Россию.

О задержании 37-летней россиянки сотрудниками федеральной полиции Аргентины (PFA) 3 января сообщила со ссылкой на источники в силовых структурах газета La Nacion.

На родине женщина работала директором агентства недвижимости «Жилфонд Барнаул» и присвоила средства клиентов с помощью мошеннической схемы. Украв деньги, она в начале 2023 года уехала в Аргентину вместе с мужем и дочерью. За год пребывания в стране семья меняла место жительства в среднем каждые 60 дней. В апреле Россия выдала международный ордер на арест Авдюхиной.