 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД заявило, что задержанная в Аргентине россиянка похитила ₽150 млн

МВД: Людмила Авдюхина, задержанная в Аргентине, подозревается в хищении ₽150 млн
Людмила Авдюхина
Людмила Авдюхина (Фото: lydmilaavdyhina / VK)

Жительницу Барнаула Людмилу Авдюхину, которую задержали в Аргентине, подозревают в хищении около 150 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

«На первоначальном этапе было известно о хищении 50 млн руб., которые граждане передали в агентство [недвижимости] и заключили договоры хранения. В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела были установлены дополнительные факты противоправной деятельности управляющей: она самостоятельно заключила с гражданами договоры займа на общую сумму 100 млн руб., которые впоследствии похитила. <…> Общая сумма похищенного — порядка 150 млн руб.», — рассказали в краевом главке МВД.

В ведомстве уточнили, что потерпевшими по уголовному делу проходят более 30 жителей Алтайского края. Там также рассказали, что похищенные деньги подозреваемая брала наличными.

В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве на $2 млн
Политика

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Следователи направили в Аргентину необходимый пакет документов, чтобы в дальнейшем задержанную экстрадировали в Россию.

О задержании 37-летней россиянки сотрудниками федеральной полиции Аргентины (PFA) 3 января сообщила со ссылкой на источники в силовых структурах газета La Nacion.

На родине женщина работала директором агентства недвижимости «Жилфонд Барнаул» и присвоила средства клиентов с помощью мошеннической схемы. Украв деньги, она в начале 2023 года уехала в Аргентину вместе с мужем и дочерью. За год пребывания в стране семья меняла место жительства в среднем каждые 60 дней. В апреле Россия выдала международный ордер на арест Авдюхиной.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
Аргентина хищение Следственный комитет
Материалы по теме
В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве на $2 млн
Политика
В Испании задержали россиянку по подозрению в мошенничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Прокуратура начала проверку прерванного взлета самолета S7 Общество, 10:01
В мире бум трезвости. Смогут ли алкопроизводители на нем заработать Pro, 09:49
WSJ узнала о провале плана Японии и Британии по поставкам оружия Киеву Политика, 09:47
МОК ответил на вопрос о возможном лишении России золота из-за Валиевой Спорт, 09:37
Набиуллина заявила о рискованности SWIFT Финансы, 09:32
Десять мифов об айтишниках и работе в IT: где правда, а где заблуждение Pro, 09:19
Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией Политика, 09:12
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Ереване сбросили венки у памятника детям блокадного Ленинграда. Видео Политика, 09:08
В США заявили, что золото ОИ из-за дела Валиевой отдадут американцам Спорт, 09:06
МВД заявило, что задержанная в Аргентине россиянка похитила ₽150 млн Общество, 09:04
Доходы букмекеров от ставок выросли почти на 40% Технологии и медиа, 09:00
Что нужно знать инвестору утром 30 января Инвестиции, 08:56
«Всему есть предел». Как рухнул главный застройщик Китая Evergrande Pro, 08:50
В Тульской области сбили беспилотник Политика, 08:46