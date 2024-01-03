LN: в Аргентине задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве на $2 млн

В Аргентине задержали россиянку, подозреваемую в мошенничестве на $2 млн

Сотрудники Федеральной полиции Аргентины (PFA) задержали 37-летнюю россиянку, которую в России подозревают в мошенничестве на $2 млн, сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источников, задержанную зовут Дюдмила Авдюхина, в России она была директором риэлторской компании и разработала мошенническую схему, с помощь которой присвоила средства клиентов.

La Nacion пишет, что россиянка прибыла в страну в сопровождении мужа и дочери в начале 2023 года. В первые 12 месяцев пребывания в Аргентине семья переезжала в среднем каждые 60 дней. Россия выдала международный ордер на ее арест в апреле.

«Благодаря гибкой работе с московским офисом Интерпола, а также анализу социальных сетей и других открытых источников удалось установить нахождение семьи подозреваемой», — добавили опрошенные источники.

Авдюхина — бывший директор АН «Жилфонд-Барнаул». Как писал «Алтапресс», в декабре 2022 года она украла около 100 млн руб. из индивидуальных ячеек клиентов «Жилфонда», в которых они хранили средства на период заключения сделок. На нее завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество») и объявили в розыск.

Tolknews пишет, что в результате действий Авдюхиной пострадал 31 человек. Также издание отмечает, что барнаульский «Жилфонд» по закону не мог предоставлять услуги хранения денег в индивидуальных ячейках.