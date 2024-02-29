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Палестино-израильский конфликт ,  
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Генсек ООН Гутерриш осудил инцидент в очереди за гумпомощью в Газе

Генсек ООН Гутерриш осудил инцидент в очереди за гумпомощью в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Mike Segar / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил инцидент в секторе Газа, в результате которого, согласно его данным, погибли более ста человек, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Генеральный секретарь осуждает сегодняшний инцидент на севере сектора Газа, в результате которого, по сообщениям, более 100 человек были убиты или ранены при обращении за жизненно необходимой помощью», — сказал Дюжаррик, запись выступления опубликована на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

Представитель генсека отметил, что жители эксклава нуждаются в срочной помощи, в том числе «в осажденной северной части сектора Газа, куда ООН не может доставить помощь уже более недели».

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Утром 29 февраля к юго-западу от города Газа произошел инцидент, в результате которого погибли люди, ожидавшие раздачи продовольственной помощи. ХАМАС и Израиль приводят разные версии произошедшего. По данным Минздрава региона, в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты по меньшей мере 112 человек, более 750 ранены. «Мы пошли за мукой. Израильская армия стреляла в нас», — заявил очевидец телеканалу Aljazeera.

В ЦАХАЛ, в свою очередь, сообщили, что десятки жителей Газы погибли в результате давки, возникшей в очереди за гуманитарной помощью. Пресс-секретарь канцелярии премьера Израиля Ави Хайман назвал произошедшее трагедией и обвинил в случившемся водителей грузовиков, которые везли помощь. По его словам, грузовики были перегружены и врезались в толпу людей, что привело к гибели гражданских. Хайман сообщил, что в связи со случившимся идет расследование.

Теги
Антониу Гутерриш ООН сектор Газа гуманитарная помощь ЦАХАЛ
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