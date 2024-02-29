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Военная операция на Украине ,  
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МИД оценил заявление главы Пентагона о возможной войне России с НАТО

Захарова назвала безумным заявление главы Пентагона о войне России с НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможной войне России с НАТО показывают, что агрессором является Вашингтон, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Шеф Пентагона высказал свое мнение на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил. «Откровенно говоря, я считаю, если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал он.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — прокомментировала его слова Захарова.

Глава Пентагона допустил войну НАТО и России в случае поражения Украины
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Ллойд Остин

Во время своего выступления Ллойд Остин также отметил, что на фоне конфликта на Украине страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». Остин подчеркнул, что в связи с существующей опасностью США важно поддерживать Украину и обеспечивать военных необходимыми боеприпасами для артиллерии и ПВО.

В декабре о возможности прямого конфликта России с НАТО заявил президент США Джо Байден. Российский президент Владимир Путин после этого назвал слова Байдена чушью.

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Пентагон США Ллойд Остин НАТО
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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