МИД оценил заявление главы Пентагона о возможной войне России с НАТО

Мария Захарова (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможной войне России с НАТО показывают, что агрессором является Вашингтон, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Шеф Пентагона высказал свое мнение на слушаниях в комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил. «Откровенно говоря, я считаю, если Украина падет, НАТО будет воевать с Россией», — сказал он.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — прокомментировала его слова Захарова.

Во время своего выступления Ллойд Остин также отметил, что на фоне конфликта на Украине страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». Остин подчеркнул, что в связи с существующей опасностью США важно поддерживать Украину и обеспечивать военных необходимыми боеприпасами для артиллерии и ПВО.

В декабре о возможности прямого конфликта России с НАТО заявил президент США Джо Байден. Российский президент Владимир Путин после этого назвал слова Байдена чушью.