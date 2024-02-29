На стройке в Царицыно из пожара спасли трех человек

Фото: МЧС России

В Москве сотрудники МЧС спасли трех человек при пожаре на стройке в Царицыно, об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений — на территории строительной площадки происходит возгорание в шестиэтажном строящемся здании. Предварительно, горят утеплитель и стройматериалы», — говорится в сообщении. Пожар произошел по адресу: ул. Каспийская, д. 28.

В настоящее время пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

В подмосковной Шатуре 20 февраля загорелась крыша двухэтажного дома. Никто не пострадал. На месте работали более 50 специалистов и 17 единиц техники. Пожар был локализован на 400 кв. м.