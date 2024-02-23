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В Новосибирске загорелся склад с продуктами питания

В Новосибирске произошел пожар на складе с продуктами питания и паллетами

В Новосибирске произошел пожар на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание произошло в Кировском районе города на улице Петухова. «Одноэтажный кирпичный склад с мансардным этажом поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение паллетов», — говорится в сообщении.

Площадь пожара 800 кв. м, информации о пострадавших нет.

К тушению возгорания привлекли 67 человек и 20 единиц техники, а также пожарный поезд для бесперебойной подачи воды.

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20 февраля на складе в поселке Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимали участие 20 специалистов и четыре машины.

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