В Новосибирске загорелся склад с продуктами питания
В Новосибирске произошел пожар на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание произошло в Кировском районе города на улице Петухова. «Одноэтажный кирпичный склад с мансардным этажом поделен на три отсека, где хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия. Внутри происходит интенсивное горение паллетов», — говорится в сообщении.
Площадь пожара 800 кв. м, информации о пострадавших нет.
К тушению возгорания привлекли 67 человек и 20 единиц техники, а также пожарный поезд для бесперебойной подачи воды.
20 февраля на складе в поселке Ковалево во Всеволожском районе Ленинградской области произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимали участие 20 специалистов и четыре машины.
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?