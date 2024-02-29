Токио призвали отменить конституционный запрет на экспорт оружия

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Власти Японии должны разрешить экспорт оборонной техники, поскольку Токио сталкивается с «самой жесткой и сложной» ситуацией со Второй мировой войны, заявил бывший глава Секретариата национальной безопасности (СНБ) Шотаро Ячи в интервью газете Nikkei.

По словам Ячи, Японии необходимо создать комплексную и многогранную систему для решения проблем безопасности. Укрепление оборонного потенциала должно стать ее ключевой частью.

«Экспорт оборонной техники необходимо позиционировать как часть строительства этой структуры безопасности», — отметил Ячи. Он подчеркнул, что основой национальных интересов Японии является безопасность, «защита жизни и собственности нашего народа».

Экс-глава СНБ отметил, что конфликты между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также между Россией и Украиной должны стать для Токио уроком в плане безопасности.

Конституция Японии запрещает экспорт летальных вооружений, за исключением тех, которые она разработает и будет производить в сотрудничестве с другими государствами. В таком случае поставки оружия будут идти через эти страны-партнеры.

В конце августа 2023 года Минобороны Японии попросило в 2024 году увеличить военный бюджет почти на 12%, или до рекордных 7,7 трлн иен ($52,5 млрд) из-за растущих угроз со стороны Китая и КНДР. Средства планируют направить в том числе на строительство двух кораблей, оснащенных современными радарами и крылатыми ракетами большой дальности.

В ноябре 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал выделить финансирование на укрепление обороны страны, необходимое, чтобы «реагировать на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности» вокруг страны.