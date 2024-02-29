В России снимут новый фильм про Петрова и Васечкина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московская Киностудия им. Горького и режиссер Владимир Алеников снимут новый фильм про школьников Петрова и Васечкина — героев советских детских музыкальных комедий.

Об этом сообщила гендиректор киностудии Юлиана Слащева на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.

«Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство нового полнометражного фильма про Петрова и Васечкина с тем же режиссером, который снимал про Петрова и Васечкина 40 лет назад, с Владимиром Алениковым», — цитирует Слащеву ТАСС.

По словам гендиректора, в дальнейшем о приключениях героев также могут снять сериал.

Первый фильм о школьниках — «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» — вышел в 1983 году. Спустя год состоялась премьера продолжения, вторая кинокартина получила название «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Оба фильма поставил Владимир Алеников. Сейчас ему 75 лет.