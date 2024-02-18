Актер Никита Кологривый сыграет Жириновского в биографическом фильме

Актер Никита Кологривый сыграет молодого Владимира Жириновского в биографическом фильме об экс-лидере ЛДПР, об этом он заявил на встрече с нынешним лидером партии Леонидом Слуцким.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу — я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране», — отметил Кологривый.

Кологривый сыграл роль Кащея в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — лидера одной из группировок и главного антагониста.

В разговоре с ТАСС Слуцкий подтвердил, что актер сыграет Жириновского в молодости. Он добавил, что нашел Кологривого очень эмоциональным и харизматичным парнем «с правильными ценностями». «Поработаем с ним вместе, с ветеранами партии, чтобы образ Жириновского был максимально честным», — уточнил лидер ЛДПР.

2 февраля Слуцкий сообщил, что в 2024 году начнутся съемки игрового художественного фильма о Жириновском. Режиссером картины станет Александр Баранов («Елки-2»). По мнению главы ЛДПР, лента расскажет не просто о жизни Жириновского и его политической карьере в России, но и «станет данью уважения к заслугам».

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Депутатский мандат Жириновского передали Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий.