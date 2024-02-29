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В Петербурге произошел пожар на списанном ледоколе «Ермак»

В Петербурге на списанном ледоколе «Ермак» загорелся мусор

В Петербурге произошел пожар на списанном ледоколе «Ермак»
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На юге Санкт-Петербурга произошел пожар на ледоколе «Ермак», который списан и разбирается на запчасти, сообщило МЧС в телеграм-канале.

Сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, 3-й район Морского порта поступило в 11:23 мск, уточнили РБК в ведомстве.

По данным МЧС, на судне горит мусор. Пожар произошел на 1-й и 2-й палубах судна, его локализовали. Площадь возгорания на 1-й палубе составила 20 кв. м, на 2-й — 35 кв. м.

В ведомстве сообщили, что никто не пострадал. Девять человек покинули ледокол самостоятельно до прибытия пожарных. Судно было пришвартовано, оно не эксплуатируется и подлежит утилизации, добавили в МЧС.

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Фото:МЧС РК

«Ермак» — дизельный ледокол, головное судно серии из трех подобных судов. Его построили в 1974 году на верфи «Вяртсиля» в Хельсинки по заказу «Судоимпорта». В течение следующих двух лет там же построили однотипные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин».

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В сентябре 2022 года стало известно, что «Росморпорт» использует запчасти «Ермака» для поддержания технической готовности «Красина».

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Санкт-Петербург Пожар ледокол новости МЧС
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