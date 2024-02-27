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В международном аэропорту Астаны произошел пожар

В аэропорту Астаны произошел пожар, около двух десятков рейсов задержали

В международном аэропорту Астаны произошел пожар, 18 рейсов задержали, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Уведомление о возгорании поступило в 07:50 (4:50 мск), в 08:24 огонь полностью потушили. Всех пассажиров из терминала эвакуировали в безопасное место из-за сильного задымления. В ликвидации последствий пожара участвовали 58 специалистов и три единицы спецтехники. Воздушная гавань не прекратила принимать входящие рейсы.

Кадры с места пожара показал Sputnik.

Вылет 18 самолетов задержали, в основном это внутренние рейсы, но есть и самолеты, направлявшиеся в Санкт-Петербург, Варшаву и Дубай, по одному на каждое направление. Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно, в пресс-службе пообещали сообщить дополнительную информацию после урегулирования ситуации.

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В МЧС Казахстана уточнили, что в службу поступило сообщение о возгорании в электрощитовой секции терминала аэропорта. По предварительным данным, пожар начался в галерее между терминалами № 1 и № 2.

В пресс-службе аэропорта пояснили агентству «КазТАГ», что у воздушной гавани сгорела серверная, в связи с чем онлайн-табло перестало обновляться.

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