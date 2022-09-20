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Ледокол «Ермак» разберут на запчасти для ремонта «Красина»

Оба ледокола были построены на финской верфи по заказу «Судоимпорта», теперь один из них станет донором для другого. Разборкой судна займутся две компании из Петербурга. Они снимут с «Ермака» более 700 единиц оборудования
Ледокол &laquo;Ермак&raquo;
Ледокол «Ермак» (Фото: Владимир Ларионов / ТАСС)

«Росморпорт» (имеет флот примерно из 300 судов) вынужден использовать часть флота в качестве доноров, заявил на конференции «Судоремонт, модернизация, комплектующие» заместитель гендиректора госпредприятия Василий Стругов, передает корреспондент РБК.

По словам Стругова, благодаря списанию неатомного ледокола «Ермак» удастся поддержать техническую готовность ледокола «Красин».

Всего во флот «Росморпорта» входят чуть менее 300 судов (в презентации указано 290 судов. — РБК), в использовании находятся 268. Они обслуживают 65 портов в 24 регионах, сказал Красин. «На краткосрочный период эти суда, которые не в эксплуатации (22 судна. — РБК) помогли нам не выходить из деятельности. Они стали судами-донорами, что тут скрывать», — сказал Стругов.

По его словам, «Росморпорт» и так планировал поставить эти суда в отстой, списывать, после «февральского толчка ускорились с процессом». «Благодаря списанию ледокола «Ермак» у нас есть шанс в небольшую летнюю навигацию обеспечить готовность [ледокола «Красин»] к зимней навигации. Понятно, что это короткий период доноры рано или поздно закончатся. На самом деле номенклатура тех запчастей и агрегатов, которые там [на судах-донорах] имеются в наличие она недостаточна: с рынка ушли производители», — отметил замглавы «Росморпорта».

Чтобы решить сложности с поставками запчастей, обсуждается модернизация ледоколов финской постройки (проекты 1101, 1105) для продления их срока службы на 15 лет. Речь идет о шести ледоколах: «Капитан Драницын», «Капитан Хлебников», «Капитан Чечкин», «Капитан Букаев», «Капитан Чадаев», «Капитан Зарубин», указано в презентации Стругова. «Это наиболее используемые в течение года суда из прошлого века», — сказал топ-менеджер. По его словам, стоит задача поменять вспомогательные механизмы и основные агрегаты на произведенные в России. Строительно-монтажные работы по этим ледоколам планируются в 2025-2029 годах. По данным «Росморпорта» на 1 июля 2022 года во флоте предприятия было 37 ледоколов.

«Ермак» — дизельный ледокол, головное судно серии из трех подобных судов. Его построили в 1974 году на верфи «Вяртсиля» в Хельсинки по заказу «Судоимпорта». Затем в течение следующих двух лет там же построили однотипные ледоколы «Адмирал Макаров» и «Красин».

Ледокол &laquo;Красин&raquo;
Ледокол «Красин» (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

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Фото:SefineShipyard / Facebook

«Ермак» занимался проводкой судов по Северному морскому пути. Ледокол также использовали при проведении научных исследований: он доставлял полярников и забирал оборудование со станций.

В начале августа «Росморпорт» объявил аукцион по выбору организации, которая разберет ледокол. Начальная (максимальная) цена договора составила почти 9 млн руб. Работы будут проводиться в Большом порту морского порта Петербурга. Всего предстоит снять с ледокола 112 видов различного оборудования общим количеством более 700 единиц.

Как следует из протокола от 18 августа, опубликованного на сайте госзакупок, в конце августа аукцион выиграло ООО «КИТ» из Петербурга, цена договора составила почти 2,7 млн руб. Второе место заняло ООО «СОЮЗ-С» с ценой договора более 2,7 млн руб. Срок выполнения работ — 30 дней.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Артём Кореняко Артём Кореняко
ледокол Ермак демонтаж оборудования Росморпорт
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