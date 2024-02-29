Путин предложил ввести в стране финансовый план на шесть лет
Президент Владимир Путин предложил формировать не только трехлетний бюджет страны, но и шестилетний финансовый план. Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию.
«Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года», — отметил Путин.
Он добавил, что властям следует формировать шестилетний финансовый план развития страны, который затем будут дополнять новыми инициативами.
Проект трехлетнего бюджета предусматривает «финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений, к которым относится социальная поддержка наиболее уязвимых категорий, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов и развитие инфраструктуры», уточнили в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы.
Доходы в бюджет прогнозируются в размере 35 трлн руб. в 2024 году, 33,5 трлн руб. в 2025-м, 34,1 трлн руб. в 2026-м, а расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн руб., 34,4 трлн руб. и 35,6 трлн руб.
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