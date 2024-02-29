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Общество ,  
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На фиолетовой ветке московского метро остановили движение поездов

Дептранс: на фиолетовой ветке метро нет движения из-за человека на путях
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро остановили движение поездов от «Баррикадной» до «Текстильщиков» из-за человека на путях, сообщил департамент транспорта столицы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, предупредили в дептрансе.

В Москве на платформу станции метро упал фрагмент отделки эстакады
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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

5 февраля на Кольцевой линии метро человек упал на пути, в результате инцидента на ветке временно увеличили интервалы движения поездов. Спустя семь минут департамент транспорта сообщил, что ход поездов по часовой стрелке ввели в график.

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Теги
Дептранс Московский метрополитен приостановка движения
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