На фиолетовой ветке московского метро остановили движение поездов

Дептранс: на фиолетовой ветке метро нет движения из-за человека на путях

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро остановили движение поездов от «Баррикадной» до «Текстильщиков» из-за человека на путях, сообщил департамент транспорта столицы.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, предупредили в дептрансе.

5 февраля на Кольцевой линии метро человек упал на пути, в результате инцидента на ветке временно увеличили интервалы движения поездов. Спустя семь минут департамент транспорта сообщил, что ход поездов по часовой стрелке ввели в график.