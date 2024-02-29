На фиолетовой ветке московского метро остановили движение поездов
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро остановили движение поездов от «Баррикадной» до «Текстильщиков» из-за человека на путях, сообщил департамент транспорта столицы.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, предупредили в дептрансе.
5 февраля на Кольцевой линии метро человек упал на пути, в результате инцидента на ветке временно увеличили интервалы движения поездов. Спустя семь минут департамент транспорта сообщил, что ход поездов по часовой стрелке ввели в график.
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