Самолет из Петербурга в Сочи вернулся в Пулково из-за технического сбоя

Вылетевший из Петербурга самолет вернулся из-за сбоя в системе навигации

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Сочи, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

«Рейс 6569 Санкт-Петербург — Сочи вернулся в аэропорт вылета по технической причине (замечания по системе навигации)», — уточнили в пресс-службе. Рейс выполнят на резервном самолете.

Как сообщил портал 78.ru, рейс запланировали на 10:34, но сразу после вылета самолет стал кружить над Ленинградской областью, после чего вернулся в Пулково.

18 февраля самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре.

Судно приземлилось «по техническим причинам», на борту находились два члена экипажа, они не пострадали.