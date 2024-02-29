Вылетевший из Петербурга самолет вернулся из-за сбоя в системе навигации
Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Сочи, вернулся в аэропорт Пулково по технической причине, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании «Россия».
«Рейс 6569 Санкт-Петербург — Сочи вернулся в аэропорт вылета по технической причине (замечания по системе навигации)», — уточнили в пресс-службе. Рейс выполнят на резервном самолете.
Как сообщил портал 78.ru, рейс запланировали на 10:34, но сразу после вылета самолет стал кружить над Ленинградской областью, после чего вернулся в Пулково.
18 февраля самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре.
Судно приземлилось «по техническим причинам», на борту находились два члена экипажа, они не пострадали.
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