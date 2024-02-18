Летевший в Хабаровск самолет вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре
Самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.
По данным ведомства, судно приземлилось «по техническим причинам». На борту находились два члена экипажа, они не пострадали. Прокуратура начала проверку.
Представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале сообщил, что самолет вынужденно сел, по предварительным данным, из-за «нештатной работы двигателя воздушного судна». Посадка произошла в 14:36 по местному времени (07:36 мск).
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что L-410 совершил экстренную посадку после того, как попал в зону обледенения.
Собеседник агентства уточнил, что Росавиация выяснит причины и определит, были ли посадка L-410 аварийной.
РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации.
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