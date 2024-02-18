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Летевший в Хабаровск самолет вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре

Летевший в Хабаровск самолет вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», летевший из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

По данным ведомства, судно приземлилось «по техническим причинам». На борту находились два члена экипажа, они не пострадали. Прокуратура начала проверку.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале сообщил, что самолет вынужденно сел, по предварительным данным, из-за «нештатной работы двигателя воздушного судна». Посадка произошла в 14:36 по местному времени (07:36 мск).

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что L-410 совершил экстренную посадку после того, как попал в зону обледенения.

Вылетевший из Хабаровска самолет развернулся из-за неполадок
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Собеседник агентства уточнил, что Росавиация выяснит причины и определит, были ли посадка L-410 аварийной.

РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации.

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Теги
самолет Хабаровск Комсомольск-на-Амуре экстренная посадка новости Л-410
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