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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин предложил повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве

Путин: предлагаю повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент Владимир Путин предложил повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве, сфере метеорологии и охраны окружающей среды, назвав их доходы скромными. Об этом он сказал в послании Федеральному собранию.

«[Специалисты] занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия. Но надо честно сказать, что вопросы, которые они решают, очень важные, а доходы у них очень скромные», — сказал Путин.

Он предложил учредить Фонд экологических и природоохранных проектов, совокупный объем его грантов составит 1 млрд руб. в год.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Председатель профсоюза работников лесных отраслей России Денис Журавлев в 2023 году заявил, что средняя зарплата работников лесного хозяйства — 18 тыс. руб. Он отметил, что отдельно по лесничествам зарплата за 2022 год составила 37,2 тыс. руб., но ситуация в регионах очень сильно отличается. Минимальный размер оплаты труда в России составляет 19 242 руб.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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