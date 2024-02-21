Власти внедрят в законодательство понятие «лесоклиматические проекты»

В правительство внесли поправки в Лесной кодекс, регулирующие создание лесоклиматических проектов. Они призваны увеличить способность лесов поглощать парниковые газы и помочь России стать углеродно нейтральной к 2060 году

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Минприроды разработало проект поправок в Лесной кодекс, регулирующий создание в России лесоклиматических проектов. Документ был одобрен в понедельник, 19 февраля, на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщил РБК источник, близкий к кабмину, и подтвердили в пресс-службе Минприроды.

Документ (есть у РБК) вводит определение понятия «лесоклиматический проект». Это проекты, реализующиеся как на землях лесного фонда, так и на землях, к ним не относящихся, и направленные на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения.

Лесоклиматический проект может предусматривать мероприятия по охране лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей, воспроизводству лесов и лесоразведению.

Как правило, после одобрения комиссии законопроект через некоторое время вносится правительством в Госдуму. Предполагается, что в случае принятия закон о лесоклиматических проектах вступит в силу с 2025 года.

Соглашения о проектах

Реализация лесоклиматических проектов будет осуществляться на добровольных началах. Для этого исполнителю потребуется заключить соглашение с федеральным ведомством, осуществляющим федеральный государственный лесной контроль (надзор), — Рослесхозом. Исполнитель может за свой счет привлекать к реализации проекта другие организации, в том числе государственные и муниципальные учреждения.

В течение пяти лет исполнитель обязан будет внести сведения о проекте в реестр углеродных единиц. Не реже чем раз в пять лет он должен будет представлять результаты мониторинга параметров реализации проекта. В противном случае соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке.

Углеродная единица — это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа. В реестре углеродных единиц содержится информация о реализуемых в России климатических проектах и выпущенных ими углеродных единицах. В России уже создана система добровольных климатических проектов и обращения углеродных единиц, заявляли в Минэкономразвития в прошлом году. Согласно докладу Минэкономразвития, подготовленному к заседанию его общественного совета (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к министерству), средняя стоимость углеродной единицы по сделкам 2023 года составила 850 руб., а всего к концу 2023 года выпущено более 87,5 тыс. углеродных единиц.

Положения законопроекта позволяют урегулировать вопросы, связанные с долгосрочностью лесоклиматических проектов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В соответствии с решением 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2021 году, срок реализации лесоклиматического проекта может составлять до 15 лет с возможностью продления до двух раз, указано в документе.

Леса в России поглощают более 530 млн т СО 2 , однако их поглощающая способность может быть переоценена более чем на треть в сторону повышения, сообщали в 2022 году в Рослесинфорге — подведомственном учреждении Рослесхоза.

В 2021 году в России была утверждена Стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Документ определяет меры по обеспечению к 2030 году сокращения выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем, а также направления и меры развития по дальнейшему снижению уровня выбросов парниковых газов до 2050 года. В частности, в рамках целевого (интенсивного) сценария предполагается рост поглощающей способности управляемых экосистем с текущих 535 млн т СО 2 до 1,2 млрд т в лесном хозяйстве. К 2060 году Россия должна стать углеродно нейтральной страной, то есть выбросы должны сравняться с поглощением парниковых газов. Согласно последним доступным данным Национального кадастра антропогенных выбросов, в 2021 году совокупные антропогенные выбросы парниковых газов в России составили 2156,6 млн т СО 2 -эквивалента без учета поглощающей функции сектора землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) и 1671,8 млн т СО 2 -эквивалента с учетом ЗИЗЛХ.

Несмотря на то что регулирование лесоклиматических проектов еще не оформлено окончательно, первые такие проекты уже создаются. Например, о начале лесоклиматических проектов объявляли «Роснефть», «Уралхим», «Сибур». В мире, согласно данным Всемирного банка, на которые ссылались СМИ в 2022 году, утверждено и реализуется более 250 лесоклиматических проектов.

Увеличение поглощающей способности лесов заложено в план реализации Стратегии социально-экономического развития с низким уровнем выбросов, разработанный Минэкономразвития. Предполагается, что нетто-поглощение парниковых газов лесными землями должно вырасти с 646,4 млн т СО 2 -эквивалента в 2023 году до 788,7 млн т к 2030 году. Площадь лесных территорий, на которых ежегодно осуществляются мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, должна увеличиться с 1506 тыс. до 7000 тыс. га.

Один из пилотных лесоклиматических проектов — карбоновый полигон на Сахалине, напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Там на площади более 18 тыс. га планируется высадить растения, которые будут поглощать парниковые газы. В сентябре 2023 года информация об этом проекте была внесена в реестр углеродных единиц. Таким образом, лесоклиматический проект на Сахалине стал первым подобным проектом, прошедшим валидацию, отмечает Груздев. Он ожидает быстрого роста числа соответствующих инициатив в ближайшие годы.

Проблемы реализации лесоклиматических проектов

Климатические проекты, в том числе лесоклиматические, вряд ли смогут внести заметный вклад в достижение заявленных в стратегии целей по сокращению выбросов парниковых газов (за счет увеличения поглощения), считает директор Института глобального климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля Анна Романовская. По ее мнению, климатические проекты призваны отрабатывать новые технологии, новые подходы в области низкоуглеродного развития, но их масштабирование должно происходить уже не в виде проектов, а в виде новых нормативов и стандартов на уровне государственного управления. «Только масштабные действия, государственные программы по переходу на устойчивое землепользование в области сельского и лесного хозяйства, в том числе направленные на смену экстенсивного вида хозяйствования на интенсивный, позволят достичь целей, заявленных в стратегии», — уверена она.

Это, однако, не значит, что климатические проекты не нужны, уточняет Романовская. «Конечно, эту отрасль необходимо развивать, не столько количественно, сколько качественно. Но надо четко понимать, в чем цель развития этой отрасли в рамках климатической повестки», — подчеркивает она.

Несмотря на то что многие связанные с лесами проекты демонстрируют высокий потенциал улавливания углерода, международная практика свидетельствует, что из них крайне трудно извлечь выгоду, говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким. «Долгосрочность данных проектов определяет долгий срок до получения доходов от продажи углеродных кредитов. Сложность верификации и администрирования проектов определяет их минимально необходимый масштаб: так, согласно оценкам, данные проекты наиболее целесообразно реализовывать на площадях от 10 тыс. га», — поясняет Аким.

Он приводит оценки руководителя Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгения Шварца, которые говорят о невозможности достичь увеличения поглощения на 665 млн т СО 2 без кардинального изменения практик лесного хозяйства. Так, лесопосадки на заброшенных сельхозугодьях способны увеличить поглощение на дополнительные 100–150 млн т СО 2 , а сокращение площади лесных пожаров на 50% по сравнению с 2021 годом даст сокращение выбросов примерно на 130–140 млн т.

Кроме того, среди проблемных моментов лесоклиматических проектов Аким называет недостаточную подготовку людей, работающих в сфере верификации, посадку лесов на болотах и в других не предназначенных для этого местах, а также серьезное влияние потепления на состояние лесов, в частности в Сибири. «Задача сокращения лесных пожаров крайне важна, но предполагаемое сокращение выбросов от лесных пожаров потребует громадных капиталовложений», — констатирует эксперт.