Путин: Камчатку и ряд других регионов газифицируют с помощью СПГ

Путин пообещал газификацию Камчатки и других регионов с помощью СПГ

Камчатка (Фото: Александр Лицис / Global Look Press)

Камчатку и ряд других регионов России газифицируют с помощью сжиженного природного газа, объявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, правительство планирует обеспечить газом, помимо Камчатского края, города и районы Якутии, Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области и Карелии, город Красноярск.

Кроме того, Путин сообщил, что в программу социальной газификации включили садоводческие товарищества. Ранее подобная программа распространялась только на частные дома в населенных пунктах.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению президента. В рамках программы граждане могут не платить за проведение газа от магистральных труб до границ своих участков. С 1 марта 2023 года программа стала бессрочной, то есть заявку можно подать в любое время.

В конце декабря 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что в 2024 году компания вложит 270,3 млрд руб. в газификацию и догазификацию российских регионов. По его словам, эта сумма станет рекордной. Он также рассказал, что в 2023 году в России проложили 2,9 тыс. км магистральных газопроводов, было газифицировано более 400 населенных пунктов.