Миллер: в 2024 году «Газпром» вложит в газификацию рекордные 270 млрд руб.

«Газпром» в 2024 году вложит в газификацию рекордные 270 млрд руб.

«Газпром» в 2024 году вложит 270,3 млрд руб. в газификацию и догазификацию российских регионов, это станет рекордной суммой, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы в следующем году планируем еще больше увеличить темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 млрд руб.», — сказал Миллер.

Таким образом, в 2024 году «Газпром» вложит в газификацию страны на 33,5 млрд руб. больше, чем в 2023-м, отметил глава компании.

В этом году в России проложили 2,9 тыс. км магистральных газопроводов, было газифицировано более 400 населенных пунктов. По словам Миллера, к началу 2024-го уровень газификации в российских регионах составит 89%.

В июне 2021 года Путин подписал закон о бесплатном подведении газоотвода к границам жилого земельного участка. Социальная газификация финансируется за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации, а также через механизмы льготных кредитов и займов операторам.

Газификацией российских регионов занимается ООО «Газпром газификация». Согласно программе на 2021–2025 годы, в 72 регионах должны быть построены более 24 тыс. км новых газопроводов, что позволит обеспечить газом более 538 тыс. домовладений и квартир.

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В сентябре 2021 года глава «Газпрома» заявил, что к 2026 году компания обеспечит 100-процентную газификацию в 35 регионах России, а к 2030-му такой результат будет достигнут по всей стране. На встрече с Путиным Миллер пообещал, что эта задача «будет абсолютно точно выполнена».