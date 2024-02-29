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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Путин заявил о необходимости увеличить число промышленных роботов

Путин заявил о необходимости увеличить в России число промышленных роботов
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

К 2030 году Россия должна войти в число 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. РБК ведет прямую трансляцию.

Президент заявил о необходимости за предстоящие шесть лет увеличить в полтора раза долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке. Путин также предложил дополнительно запустить 50 инженерных школ и создать не менее 100 технопарков.

Послание Путина Федеральному собранию. Прямая трансляция
Политика

По его мнению, расходы государства и бизнеса на научные разработки необходимо увеличить вдвое, довести их до 2% ВВП. Он пообещал, что проекты технологического суверенитета получат приоритетное бюджетное финансирование. Такие проекты Путин назвал «мотором» обновления промышленности России.

В середине февраля Путин посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода. Президент прошел по цеху, осмотрел участки механической обработки и сборки, а также образцы готовой продукции. Главе государства показали и зону тестирования роботов.

К настоящему моменту изготовлены три инженерных образца промышленных роботов: «Копейск» грузоподъемностью 30 кг, «Миасс» грузоподъемностью 60 кг и «Златоуст» грузоподъемностью 120 кг. В прошлом году изготовлено шесть единиц продукции. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать 1 тыс. роботов в год.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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