Путин пообещал, что Россия сделает все для завершения войны в Донбассе
Россия сделает все, чтобы закончить боевые действия и добиться целей спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Трансляцию вел РБК.
«Не мы начали эту войну на Донбассе. Но как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан», — сказал Путин.
Президент неоднократно говорил, что военные действия в Донбассе были начаты не Россией. По его мнению, это сделали политики, которые пришли к власти на Украине в 2014 году.
Также Путин обвинял в развязывании конфликта в Донбассе «коллективный Запад», который, по его словам, «организовал и поддержал на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году».
В феврале 2024 года, спустя почти два года боевых действий, президент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что пока выполнены не все цели военной операции.
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