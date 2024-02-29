Путин отметил вклад Рыжкова в решение важнейших задач перед страной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Профессиональная биография Николая Ивановича Рыжкова, его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживают самого искреннего уважения», — говорится в сообщении.
Президент отметил, что в начале карьеры, на государственных постах и в общественной деятельности Рыжков «оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы Отечества и народа».
Рыжкову было 93 года. О его смерти сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко 28 февраля. Советское правительство Рыжков возглавлял шесть лет — в период с 1985 по 1991 год. На этом посту он, в частности, возглавлял штабы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и землетрясения в Спитаке (Армения) в 1988-м.
В 1990 году Рыжков пытался баллотироваться в кандидаты на выборы президента СССР, но уступил Михаилу Горбачеву. В 1991 году он баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы второго и третьего созывов. С 2003 года Рыжков был сенатором от Белгородской области, но в 2023 году покинул Совфед досрочно объяснив, что принял решение из-за возраста.
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