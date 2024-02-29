В Казахстане задержали убившего в России трех человек узбекистанца

Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press

Полиция Казахстана задержала гражданина Узбекистана, которого подозревают в убийстве трех человек в России, сообщила пресс-служба казахстанского МВД.

Мужчину задержали в Туркестанской области Казахстана, когда он пытался пересечь границу на посту «Жибек Жолы». По данным МВД, он и его подельник в 2016 году, находясь в Московской области, совершили убийство трех человек.

«Все преступники водворены в изолятор временного содержания», — заявил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

В конце января полиция Казахстана задержала гражданина России, которого подозревают в убийстве женщины и ее дочери. Убийство было совершено 23 января в Новосибирске, после чего преступник собирался уехать из России и скрыться в соседней стране. После получения ориентировки от Главного управления уголовного розыска МВД России казахстанская полиция задержала подозреваемого на пограничном посту в Туркестанской области, когда он пытался на такси пересечь государственную границу.