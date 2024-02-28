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На Кубани задержали мужчину, избившего сожительницу и 4-летнюю дочь

МВД: полиция задержала мужчину, избившего дочь и сожительницу в Краснодаре
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Силовики задержали мужчину, который избил сожительницу и их общую дочь в Краснодаре, сообщает главное управление МВД по региону.

«32-летний ранее судимый приезжий из Самарской области скрывался в одной из гостиниц поселка Новомихайловского [Туапсинского района]», — говорится в публикации. Его доставят в Краснодар для дальнейших разбирательств.

На Кубани задержали мужчину, избившего сожительницу и 4-летнюю дочь
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Фото:РБК

Ранее в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома в Краснодаре. Мужчина несколько раз ударил девушку кулаком по лицу и пнул, та попыталась защититься. После из квартиры выбежала их дочь, мужчина ударил девочку по лицу.

По информации МВД, пара с четырехлетней дочерью переехала в Краснодар в 2019 году. Полиция начала проверку 25 февраля. Днем позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести дело.

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