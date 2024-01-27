В Казахстане задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина
Полиция Казахстана задержала гражданина России, которого подозревают в убийстве женщины и ее дочери в Новосибирске, пишет портал Polisia.kz со ссылкой на МВД республики.
По данным ведомства, убийство было совершено 23 января в Новосибирске, после чего преступник собирался уехать из России и скрыться в соседней стране.
После получения ориентировки от Главного управления уголовного розыска МВД России казахстанская полиция задержала подозреваемого на пограничном посту в Туркестанской области, когда он пытался на такси пересечь государственную границу. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Ранее управление Следственного комитета по Новосибирской области начало расследование из-за исчезновения жительницы Новосибирска и ее пятилетней дочери. Они пропали с 20 по 23 января и до сих пор их местонахождение не было установлено, в связи с чем следователи предположили, чтобы они были убиты.
Причастным к исчезновению женщины с ребенком сочли 31-летнего жителя Новосибирской области. 23 января он покинул Россию и скрылся на территории иностранного государства. СК возбудил уголовное дело по п. «а, в » ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего). Подозреваемого объявили в межгосударственный розыск, заочно предъявили обвинение и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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