В США сорвалась казнь серийного убийцы Томаса Крича

В штате Айдахо остановили казнь серийного убийцы Томаса Крича после того, как врачи не смогли установить вену для проведения инъекции, сообщает CNN со ссылкой на Департамент исправительных учреждений штата.

Казнь признали «невозможной для продолжения» около 11:00 (21:00 мск) после того, как медицинская бригада не смогла установить катетер спустя 8 попыток, сообщил директор департамента Джош Тевальт. Он также отметил, что Крича вернут в камеру, поскольку срок исполнения смертного приговора истечет.«Государство рассмотрит следующие шаги», — заключил он.

Защита Крича заявила о возмущении произошедшим и указала на абсурдные «попытки Айдахо убить этого безобидного старика, который к этому моменту наверняка уже испытал достаточно страданий», уточняет CBS News. Адвокаты осужденного также напомнили, что несколькими днями ранее он направил в Верховный суд США жалобу на недостаточно полную информацию о происхождении препарата пентобарбитал, с помощью которого его планировали казнить. У Крича были опасения, что он поступил от «ненадежных поставщиков».

Уроженец штата Огайо Крич находится в камере смертников в тюрьме строгого режима в Айдахо более полувека. Его признали виновным в пяти убийствах в трех штатах. Помимо этого, Крича подозревают в совершении как минимум 6 других убийств. Согласно материалам суда, преступник признался в убийстве или участии в убийствах по меньшей мере 26 человек.

Уже будучи приговоренным к пожизненному сроку, в 1981 году Крич до смерти избил своего сокамерника Дэвида Дженсена носком, полным батареек. Свою вину он признал и спустя год был приговорен к смертной казни.

26 января в США впервые казнили заключенного с помощью азота. Новый метод испытали на 58-летнем Кеннете Юджине Смите, которого в 1988 году осудили за участие в заказном убийстве жены проповедника из Алабамы. Как и Кричу, в 2022 году Смиту не смогли ввести смертельную инъекцию, казнь отменили в последнюю минуту. Адвокаты казненного заключенного назвали использование азота жестоким и экспериментальным, а своего подзащитного охарактеризовали как «подопытного».