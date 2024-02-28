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Военная операция на Украине ,  
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В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области Украины раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Миргороде Полтавской области Украины прозвучали взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей.

По данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях Украины.

В Одессе прозвучали взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В ночь на 28 февраля раздались взрывы в Одессе. Тревога была объявлена в Николаевской области и некоторых районах Днепропетровской области.

26 февраля были взрывы в Харьковской и Днепропетровской областях. Сигнал воздушной тревоги звучал также в Полтавской и Сумской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы

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Теги
Украина Полтавская область взрывы
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