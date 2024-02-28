В Полтавской области прогремели взрывы
В Миргороде Полтавской области Украины прозвучали взрывы, сообщает «Суспільне» со ссылкой на местных жителей.
По данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Киевской областях Украины.
В ночь на 28 февраля раздались взрывы в Одессе. Тревога была объявлена в Николаевской области и некоторых районах Днепропетровской области.
26 февраля были взрывы в Харьковской и Днепропетровской областях. Сигнал воздушной тревоги звучал также в Полтавской и Сумской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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