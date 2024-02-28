В Одессе прозвучали взрывы, передают «Страна», «Зеркало недели» и «Суспiльне».

По данным «Суспiльне», их было три, первый взрыв прозвучал около 23:37 мск, второй — спустя две минуты. Третий взрыв раздался около 23:42.

Глава областной администрации Олег Кипер на фоне сообщений о взрывах призвал жителей оставаться в укрытиях и предупредил, что снимать работу ПВО запрещено.

По информации сайтов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучат на территории всей Одесской области с 22:26 мск. Также тревога объявлена в Николаевской области и в некоторых районах Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.