Число россиян без средств на отпуск выросло до 35%

Россияне оценили идеальный отпуск в среднем в 160 тыс. руб., однако потратить на отдых жители России готовы в среднем только 37 тыс. руб. Более трети опрошенных рассказали, что на отпуск им не хватает

Фото: Markus Scholz / Global Look Press

Более трети (35%) россиян сообщили, что им не хватает средств на недельный отпуск, годом ранее об этом заявили меньшая доля респондентов — 30%, говорится в результатах исследования портала SuperJob (есть у РБК).

В этом году жители России в среднем намерены потратить на недельный отпуск 37 тыс. руб., в прошлом году — 36 тыс. руб. При этом среди мужчин популярнее вариант с более высокой стоимостью отдыха, в среднем они намерены отдохнуть за 40 тыс. руб., женщины в среднем выбрали 33 тыс. руб.

Идеальный отпуск россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб., однако женщины в среднем мечтают о более экономном бюджете — 143 тыс. руб., тогда как мужчины в среднем потратили бы на идеальный отпуск 175 тыс. руб. Как указывает портал, на отдых мечты жителям России сейчас требуется почти в 4,5 раза больше средств, чем позволяют реальные возможности.



Исследование было проведено методом опроса в первой половине мая во всех российских округах среди совершеннолетних россиян. В общем опросе приняли участие 3 тыс. человек, в опросе среди населения городов-миллионников — 10 тыс. человек.

Больше всего на отпуск денег решили выделить жители Москвы, в среднем эта сумма составляет 50 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург и Красноярск (43 тыс. руб.), на третьем Екатеринбург (42 тыс. руб.), четвертом — Краснодар (40 тыс. руб.), на пятой позиции разместились Ростов-на-Дону и Нижний Новгород — здесь в среднем на отпуск отложили 40 тыс. руб. на одного человека.

Меньше всего на недельный отпуск среди жителей мегаполисов готовы потратить в Воронеже и Волгограде — в среднем 33 тыс. руб.



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По данным опроса SuperJob, проведенного в сентябре прошлого года, идеальным сроком для отпуска россияне считают четыре недели, такой ответ дали около трети респондентов (30%). Еще почти четверть (23%) выразили уверенность, что идеальный отпуск должен длиться более четырех недель, причем в 2019 году отдыхать больше месяца хотели лишь 15% опрошенных.