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Военная операция на Украине ,  
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Около Белгорода сбили дрон самолетного типа

Гладков: возле Белгорода сбили дрон, есть возгорание около объездной
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгородской области сбиты три дрона, сообщило Минобороны. Гладков заявил, что один из них сбили возле Белгорода, около объездной в поле возник пожар, а еще один сбили в районе Шебекино. Предварительно, пострадавших нет
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Белгородском районе возле поселка Разумное сбит дрон самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть возгорание в поле, в районе объездной [Белгорода]. Оперативные службы приступили к тушению», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны уточнило, что над территорией Белгородской области примерно в 16:30 мск были сбиты три беспилотника самолетного типа.

Позже Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино был сбит разведывательный дрон. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор.

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. В Белгороде периодически объявляют ракетную опасность.

Шебекино также часто становится целью атак. Город находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. В связи с необходимостью субсидирования восстановления шебекинских предприятий президент Владимир Путин поручил к 15 мая создать в городе особую экономическую зону (ОЭЗ).

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Около Белгорода сбили дрон самолетного типа
Около Белгорода сбили дрон самолетного типа

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Белгород Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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