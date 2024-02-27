Около Белгорода сбили дрон самолетного типа

В Белгородской области сбиты три дрона, сообщило Минобороны. Гладков заявил, что один из них сбили возле Белгорода, около объездной в поле возник пожар, а еще один сбили в районе Шебекино. Предварительно, пострадавших нет

Фото: Google Maps

В Белгородском районе возле поселка Разумное сбит дрон самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил областной губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть возгорание в поле, в районе объездной [Белгорода]. Оперативные службы приступили к тушению», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны уточнило, что над территорией Белгородской области примерно в 16:30 мск были сбиты три беспилотника самолетного типа.

Позже Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино был сбит разведывательный дрон. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор.

После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов и обстрелам. В Белгороде периодически объявляют ракетную опасность.

Шебекино также часто становится целью атак. Город находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. В связи с необходимостью субсидирования восстановления шебекинских предприятий президент Владимир Путин поручил к 15 мая создать в городе особую экономическую зону (ОЭЗ).