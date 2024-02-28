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В Ростове из-за квадрокоптера эвакуировали школу и вызвали саперов

Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону у школы упал квадрокоптер
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram

Саперы обследовали квадрокоптер, упавший на территорию школы № 54 в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ранее учеников и учителей эвакуировали, а все занятия в школе отменили. На место прибыли спецслужбы и оцепили территорию учебного заведения.

«Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили», — написал Голубев в телеграм-канале.

Режим ЧС ввели в районе падения дрона в центре Ростова
Политика

С начала военной операции Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Система ПВО в регионе работала, в частности, 23 февраля 2024 года, днем ранее над областью поразили «воздушную цель».

В сентябре 2023 года в центре Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения дрона недалеко от штаба Южного военного округа.

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Теги
Василий Голубев Ростов-на-Дону Школа
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