Губернатор Голубев: в Ростове-на-Дону у школы упал квадрокоптер

В Ростове из-за квадрокоптера эвакуировали школу и вызвали саперов

Фото: golubev_vu / Telegram

Саперы обследовали квадрокоптер, упавший на территорию школы № 54 в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев.

Ранее учеников и учителей эвакуировали, а все занятия в школе отменили. На место прибыли спецслужбы и оцепили территорию учебного заведения.

«Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили», — написал Голубев в телеграм-канале.

С начала военной операции Ростовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Система ПВО в регионе работала, в частности, 23 февраля 2024 года, днем ранее над областью поразили «воздушную цель».

В сентябре 2023 года в центре Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения дрона недалеко от штаба Южного военного округа.