Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО
Работа средств ПВО, звуки которой услышали жители Ростовской области, происходит за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
«Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.
Ранее ростовский портал 161.RU сообщил со ссылкой на читателей о грохоте в небе.
Накануне, 22 февраля, ПВО перехватили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200.
19 февраля в Ростове-на-Дону прозвучали два взрыва.
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