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Военная операция на Украине ,  
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Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО

Губернатор Голубев: ПВО сработали по целям за пределами Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Работа средств ПВО, звуки которой услышали жители Ростовской области, происходит за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

«Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Ранее ростовский портал 161.RU сообщил со ссылкой на читателей о грохоте в небе.

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Накануне, 22 февраля, ПВО перехватили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200.

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Теги
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