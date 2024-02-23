Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО

Губернатор Голубев: ПВО сработали по целям за пределами Ростовской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Работа средств ПВО, звуки которой услышали жители Ростовской области, происходит за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

«Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Ранее ростовский портал 161.RU сообщил со ссылкой на читателей о грохоте в небе.

Накануне, 22 февраля, ПВО перехватили в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200.

19 февраля в Ростове-на-Дону прозвучали два взрыва.