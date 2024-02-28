Губернатор Техаса ввел режим ЧС в 60 округах из-за пожаров
Из-за лесных пожаров в 60 округах штата Техас ввели чрезвычайное положение, сообщил губернатор Грег Эббот. Заявление опубликовано на его сайте.
«Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить быструю переброску необходимых ресурсов для ликвидации последствий <...> разрушительных лесных пожаров по всему штату», — сказал он.
По словам губернатора, в ближайшие дни в Техасе сохранится жаркая и сухая погода с сильным ветром, из-за этого может увеличиться площадь пожаров.
По данным службы лесного хозяйства Техаса, пожарные борются по меньшей мере с пятью пожарами, охватившими свыше 370 тыс. акров (около 150 тыс. га). Более 5 тыс. абонентов остались без электричества.
Накануне, 27 февраля, ведомство отчиталось о 13 пожарах на площади 77 тыс. акров (чуть более 31 тыс. га). На фоне пожаров приостановил работу ядерный завод Pantex.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»