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Губернатор Техаса ввел режим ЧС в 60 округах из-за пожаров

В Техасе ввели чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за сильных пожаров

Фото: Patrick Ryan / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Patrick Ryan / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Patrick Ryan / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters
Фото: Greenville Fire-Rescue / Reuters

Из-за лесных пожаров в 60 округах штата Техас ввели чрезвычайное положение, сообщил губернатор Грег Эббот. Заявление опубликовано на его сайте.

«Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить быструю переброску необходимых ресурсов для ликвидации последствий <...> разрушительных лесных пожаров по всему штату», — сказал он.

По словам губернатора, в ближайшие дни в Техасе сохранится жаркая и сухая погода с сильным ветром, из-за этого может увеличиться площадь пожаров.

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По данным службы лесного хозяйства Техаса, пожарные борются по меньшей мере с пятью пожарами, охватившими свыше 370 тыс. акров (около 150 тыс. га). Более 5 тыс. абонентов остались без электричества.

Накануне, 27 февраля, ведомство отчиталось о 13 пожарах на площади 77 тыс. акров (чуть более 31 тыс. га). На фоне пожаров приостановил работу ядерный завод Pantex.

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