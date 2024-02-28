Лесные пожары вынудили ядерный завод в Техасе приостановить работу

Завод Pantex в Техасе приостановил работу в связи с растущим количеством лесных пожаров в регионе. Об этом компания по производству ядерного оружия сообщила в X.

«Работа завода Pantex приостановлена. <...> Все оружие и спецматериалы находятся в безопасном и недоступном месте», — говорится в сообщении организации. К северу от объекта Pantex бушует лесной пожар. Пожарная служба компании и аварийно-спасательные бригады продолжают обеспечивать защиту объекта после полной эвакуации персонала, уточнили в Pantex.

Служба лесного хозяйства Техаса A&M сообщила 27 февраля, что в штате активны 13 пожаров на площади 77 135 акров (чуть более 31 тыс. га). В A&M предупредили о ветреной погоде, которая поспособствует распространению огня на еще большие территории.

Губернатор Техаса Грег Эббот ввел режим ЧС в 60 округах, пострадавших от лесных пожаров.

Предприятие Pantex занимается сборкой ядерных боезарядов для армий США и Великобритании. На сайте завода уточняется, что во времена холодной войны на заводе собрали тысячу боеголовок.