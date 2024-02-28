Огненная стена на дороге: как разгорелись лесные пожары в Техасе
Штат Техас в США охватили масштабные пожары - горят леса и поля. Местные власти объявили режим стихийного бедствия в 60 округах, более 4000 домов остались без электричества.
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