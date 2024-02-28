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Мужчину ударили ножом в голову на открытии мемориальной доски в Москве

Мужчину ударили ножом в голову на церемонии открытия мемориальной доски в Москве
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Злоумышленник ударил ножом в голову мужчину во время церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, полковнику авиации Генриху Гофману в Москве, сообщают «Известия».

По данным издания, нападение произошло недалеко от полицейского патруля на обочине дороги на улице Малой Грузинской. Полицейские сразу повалили злоумышленника на землю.

«Пострадавший получил ранение головы в области уха. Нападавшим оказался уроженец Москвы 1997 года рождения. Мужчина задержан», — сообщил источник «Известий».

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Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

По данным издания, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Телеграм-канал «112» сообщает, что потерпевший — организатор церемонии открытия мемориальной доски. По данным телеграм-канала, нападавший проткнул ножом щеку мужчины и пытался ранить ножом задерживающих его полицейских.

В конце января мужчина устроил драку с двумя пассажирами московского метро и напал на них с ножом. Конфликт начался в вагоне метро, а потом продолжился на платформе станции. По данным прокуратуры, причиной драки стал «малозначительный повод».

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После потасовки мужчина скрылся с места происшествия, но потом его задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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нападения с ножом Москва нападение мемориал полиция
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