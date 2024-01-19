В метро Москвы мужчина напал с ножом на пассажиров. Видео
В московском метро мужчина устроил драку с двумя пассажирами метро. Во время драки он напал на них с ножом, сообщила прокуратура Москвы.
Нападавшему 22 года. Он ехал от станции «Лубянка» до станции «Кропоткинская». Мужчина, «действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро», сообщили в прокуратуре.
На видео видно, что конфликт начался в вагоне метро, а потом продолжился на платформе станции. После драки мужчина скрылся с места происшествия, но его потом задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
Двум пострадавшим пассажирам вызвали медиков.
На связи с проверенными новостями
«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе
Москву и Подмосковье накрыла метель. Видео
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
Почему для ChatGPT и других нейросетей понадобится термоядерный реактор
«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»
Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности
«Мы же бульбаши». Лукашенко — о замене картошки в «Макдональдсе»
Как выросли цены на полеты в России. Инфографика