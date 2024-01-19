В метро Москвы мужчина напал с ножом на пассажиров. Видео

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В московском метро мужчина устроил драку с двумя пассажирами метро. Во время драки он напал на них с ножом, сообщила прокуратура Москвы.

Нападавшему 22 года. Он ехал от станции «Лубянка» до станции «Кропоткинская». Мужчина, «действуя из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, развязал конфликт с двумя пассажирами метро», сообщили в прокуратуре.

На видео видно, что конфликт начался в вагоне метро, а потом продолжился на платформе станции. После драки мужчина скрылся с места происшествия, но его потом задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК. По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Двум пострадавшим пассажирам вызвали медиков.