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Три человека пострадали при нападении с ножом на вокзале в Париже

Три человека получили ранения при нападении с ножом на вокзале в Париже

Неизвестный совершил нападение с ножом на Лионском вокзале в Париже, по крайней мере три человека получили ранения. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, один из пострадавших получил серьезные ранения. Нападение вызвало сбои в движении общественного транспорта. Злоумышленника задержали.

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В январе 2023 года мужчина совершил нападение с ножом на Северном вокзале в Париже и ранил несколько человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в соцсети X. Злоумышленник был «нейтрализован».

По данным Le Figaro, ранения получили пять человек, в том числе полицейский. Нападавший также был ранен открывшими огонь полицейскими, злоумышленника госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Париж нападение вокзал нож
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