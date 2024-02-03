Три человека получили ранения при нападении с ножом на вокзале в Париже

Три человека пострадали при нападении с ножом на вокзале в Париже

Неизвестный совершил нападение с ножом на Лионском вокзале в Париже, по крайней мере три человека получили ранения. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, один из пострадавших получил серьезные ранения. Нападение вызвало сбои в движении общественного транспорта. Злоумышленника задержали.

В январе 2023 года мужчина совершил нападение с ножом на Северном вокзале в Париже и ранил несколько человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в соцсети X. Злоумышленник был «нейтрализован».

По данным Le Figaro, ранения получили пять человек, в том числе полицейский. Нападавший также был ранен открывшими огонь полицейскими, злоумышленника госпитализировали в тяжелом состоянии.