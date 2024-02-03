Три человека пострадали при нападении с ножом на вокзале в Париже
Неизвестный совершил нападение с ножом на Лионском вокзале в Париже, по крайней мере три человека получили ранения. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, один из пострадавших получил серьезные ранения. Нападение вызвало сбои в движении общественного транспорта. Злоумышленника задержали.
В январе 2023 года мужчина совершил нападение с ножом на Северном вокзале в Париже и ранил несколько человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в соцсети X. Злоумышленник был «нейтрализован».
По данным Le Figaro, ранения получили пять человек, в том числе полицейский. Нападавший также был ранен открывшими огонь полицейскими, злоумышленника госпитализировали в тяжелом состоянии.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году