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Военная операция на Украине ,  
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Инди-группа «Комсомольск» выступила с концертом в Мелитополе

Инди-группа «Комсомольск» выступила с благотворительным концертом в Мелитополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Участницы группы &laquo;Комсомольск&raquo; Арина Андреева и Дарья Дерюгина (слева направо)
Участницы группы «Комсомольск» Арина Андреева и Дарья Дерюгина (слева направо) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Инди-группа «Комсомольск» провела благотворительный концерт в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщается на странице группы во «ВКонтакте».

«В это непростое время всем придется выйти из зоны комфорта и решить: будем ли мы дальше бороться за свое светлое будущее, или попытаемся сбежать от тягот и неудобств (и обязательно проиграем). Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями», — говорится в сообщении.

Участницы группы выступили в центре социально-психологической реабилитации и в Доме молодежи.

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Филипп Киркоров

Группа «Комсомольск» была создана в Москве в 2017 году. Основателями группы являются вокалистки Дарья Дерюгина и Арина Андреева и автор песен Иван Рябов. Однако в ноябре 2022 года было объявлено, что Рябов ушел из группы. Также ее покинул барабанщик Павел Кочетов.

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, группа написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена): «Вчера мы проснулись в другом мире, в котором наши светлые песни о любви стали песнями военного времени».

За время своего существования коллектив выпустил семь альбомов. Отличительной чертой группы являются парики, в которых выступают девушки. Группа «Комсомольск» известна такими песнями, как «Где мы сейчас?», «Черные очки», «Черный квадрат», «Вавилон», «Ночь», «Мужчина», «Все исчезло».

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С концертами в присоединенные регионы России приезжали разные российские артисты. В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в Горловку (ДНР), где спел перед участниками военной операции, которые проходят лечение в одном из госпиталей.

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Теги
музыка группа Мелитополь концерты благотворительность Запорожская область
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