Захарова назвала «элементом хайпа» слова о нейтрализации Калининграда

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Слова посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о нейтрализации Калининграда в случае угрозы России НАТО являются элементом информационной войны, пиара и хайпа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы на радио Sputnik.

«Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, некомпетентен и не обладает соответствующими полномочиями, <…> чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа», — сказала Захарова.

По ее словам, послу поставили «задачу» выступить с таким заявлением, чтобы «морально, психологически воодушевить, поддержать киевский режим». «Широким фронтом, вместе с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном страны Балтии будут стоять на защите интересов [президента Украины Владимира] Зеленского. Где-то там, на дальних подступах и рубежах», — предположила дипломат.

Накануне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс написал на своей странице в соцсети X, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» со вступлением Швеции в альянс и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь.

Посол также добавил, что прошлые «ложные» заявления России о том, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».