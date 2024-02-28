Захарова назвала «элементом хайпа» слова о нейтрализации Калининграда
Слова посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о нейтрализации Калининграда в случае угрозы России НАТО являются элементом информационной войны, пиара и хайпа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы на радио Sputnik.
«Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, некомпетентен и не обладает соответствующими полномочиями, <…> чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа», — сказала Захарова.
По ее словам, послу поставили «задачу» выступить с таким заявлением, чтобы «морально, психологически воодушевить, поддержать киевский режим». «Широким фронтом, вместе с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном страны Балтии будут стоять на защите интересов [президента Украины Владимира] Зеленского. Где-то там, на дальних подступах и рубежах», — предположила дипломат.
Накануне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс написал на своей странице в соцсети X, что Балтийское море станет «внутренним морем НАТО» со вступлением Швеции в альянс и, «если Россия осмелится бросить вызов НАТО», то Калининград «будет нейтрализован» в первую очередь.
Посол также добавил, что прошлые «ложные» заявления России о том, что она окружена НАТО, «теперь становятся реальностью».
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»