ВТБ запланировал рост числа клиентов среднего и малого бизнеса в 1,5 раза

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ВТБ планирует к концу 2026 года расширить свою клиентскую базу среднего и малого бизнеса в 1,5 раза. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников в рамках стратегической недели ВТБ.

Кредитная организация за последние пять лет увеличила число активных клиентов среднего и малого бизнеса в 2,5 раза. По данным ВТБ, сейчас его услугами пользуются 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний.

Треть клиентов работают в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Тюменская и Новосибирская области, Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Иркутская области, Красноярский край и Самарская область. Больше всего клиентов ВТБ ведут бизнес в оптовой и розничной торговле, отраслях промышленности и в сфере транспорта.

Бортников назвал «всестороннюю поддержку» среднего и малого бизнеса «неизменным приоритетом» банка. По его словам, в рамках новой стратегии ВТБ планирует предложить клиентам «принципиально новые стандарты отношений и обслуживания».

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что к 2026 году у каждого клиента банка появится цифровой ассистент. Он отметил, что в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» уже есть робот-консультант, который советует клиентам инвестиционные стратегии. Также в конце 2023 года банк представил голосового помощника Тамару с 3D-аватаром, с которым можно разговаривать, проводить платежи и другие финансовые операции.

«За стратегический период до конца 2023 года цифровая трансформация принесла банку ВТБ более 300 млрд руб. экономического эффекта», — сказал Кулик. По его словам, в ближайшие годы планируется достичь величины в 580 млрд руб.