 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

ВТБ запланировал рост числа клиентов среднего и малого бизнеса в 1,5 раза

ВТБ запланировал увеличить число клиентов среднего и малого бизнеса в 1,5 раза
ВТБ RU000A0JV3Q3 ₽1 029,12 -0,38% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ планирует к концу 2026 года расширить свою клиентскую базу среднего и малого бизнеса в 1,5 раза. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников в рамках стратегической недели ВТБ.

Кредитная организация за последние пять лет увеличила число активных клиентов среднего и малого бизнеса в 2,5 раза. По данным ВТБ, сейчас его услугами пользуются 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний.

Треть клиентов работают в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Тюменская и Новосибирская области, Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская и Иркутская области, Красноярский край и Самарская область. Больше всего клиентов ВТБ ведут бизнес в оптовой и розничной торговле, отраслях промышленности и в сфере транспорта.

ВТБ решил расширить сеть «легких» офисов
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Бортников назвал «всестороннюю поддержку» среднего и малого бизнеса «неизменным приоритетом» банка. По его словам, в рамках новой стратегии ВТБ планирует предложить клиентам «принципиально новые стандарты отношений и обслуживания».

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что к 2026 году у каждого клиента банка появится цифровой ассистент. Он отметил, что в приложении «ВТБ Мои Инвестиции» уже есть робот-консультант, который советует клиентам инвестиционные стратегии. Также в конце 2023 года банк представил голосового помощника Тамару с 3D-аватаром, с которым можно разговаривать, проводить платежи и другие финансовые операции.

«За стратегический период до конца 2023 года цифровая трансформация принесла банку ВТБ более 300 млрд руб. экономического эффекта», — сказал Кулик. По его словам, в ближайшие годы планируется достичь величины в 580 млрд руб.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Теги
Компании
ВТБ клиенты малый бизнес
БАНК ВТБ
Материалы по теме
ВТБ назвал срок появления цифрового ассистента у каждого клиента банка
Технологии и медиа
ВТБ спрогнозировал рост спроса на расшифровку видеоконференций «на лету»
Технологии и медиа
ВТБ анонсировал переход к основному этапу интеграции с «Открытием»
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
ВТБ выдал рекордный объем гарантий предпринимателям Экономика, 11:57
Wired написал о попытке спецслужб США следить за Путиным через Locomotive Политика, 11:55
Захарова назвала «элементом хайпа» слова о нейтрализации Калининграда Политика, 11:48
Судебные приставы ошибочно выписали штрафы 1500 полным тезкам должников Общество, 11:46
Капитализация USDT за год выросла на 50%. Что это значит для крипторынка Крипто, 11:38
Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале. Видео Общество, 11:26
Мэр Балашихи допустил, что линию метро в город проведут от кольцевой Общество, 11:24
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ВТБ сообщил о планах охватить в 1,5 раза больше малых и средних бизнесов Бизнес, 11:19
Вышел локализованный трейлер боевика с Антонио Бандерасом «Охота на киллера» Life, 11:18
Ваша компания в центре скандала. Чего нельзя делать ни в коем случае Pro, 11:18
Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика Финансы, 11:16
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 11:15
В России изменились цены на автомобили Kia. Список Авто, 11:15
OpenAl обвинила The New York Times во «взломе» ChatGPT Технологии и медиа, 11:14