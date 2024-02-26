ВТБ решил расширить сеть «легких» офисов

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В 2024 году ВТБ расширит сеть своих отделений до 180 новых офисов, 120 из которых будут уменьшенного по площади и более компактного и упрощенного формата — «легкой» точки. Об этом заявил старший вице-президент банка, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания Василий Палаткин.

Функционал «легких» офисов не отличается от обычных отделений, но площадь таких точек меньше — не более 50 кв. м, рассказали в ВТБ. Палаткин объяснил, что открытие «легких» офисов позволит банку снизить стоимость открытия одной точки и быстро адаптировать финансовые продукты для населения небольших городов, поскольку отделения банка станут более доступными и близкими. ВТБ также намерен обновить «визуальную составляющую» и интерьер офисов.

Сейчас сеть банка насчитывает около 1,3 тыс. точек. Они стали одним из основных каналов продаж — каждая вторая операция в ВТБ совершается в офисах, там ежедневно обслуживают свыше 100 тыс. человек. До 2026 года ВТБ рассчитывает увеличить сеть своих отделений по стране (на 40%, до 1,8 тыс. точек) и базу клиентов — с 19,3 млн до 35 млн человек.

С лета 2023 года ВТБ открыл семь «легких» офисов в трех регионах России — Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях. Эти отделения находятся в торговых центрах и местах рядом с основными муниципальными организациями.

В 2023 году чистая прибыль ВТБ достигла 432,3 млрд руб., следует из обобщенной отчетности группы по МСФО. Финансовый результат превзошел рекорд докризисного 2021 года (327 млрд руб.). В 2022 году ВТБ зафиксировал рекордный убыток — 612,6 млрд руб. по МСФО.

В 2024 году ВТБ намерен заработать не меньше, чем в рекордном 2023-м, сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он обозначил целевой ориентир для группы на уровне 435 млрд руб., около 100 млрд руб. из них банк рассчитывает получить от удачных операций с заблокированными из-за санкций активами.