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Технологии и медиа ,  
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ВТБ назвал срок появления цифрового ассистента у каждого клиента банка

ВТБ спрогнозировал появление цифрового ассистента у клиентов банка к 2026 году
ВТБ VTBR ₽0,02342 -0,78% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Цифровой ассистент появится у каждого клиента ВТБ, в том числе и у сотрудника банка, к 2026 году, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в интервью телеканалу «Россия 24».

«На горизонте до 2026 года мы как банк ВТБ перед собой ставим какую задачу — у каждого клиента — под клиентом мы имеем в виду в том числе и сотрудника — есть как минимум один цифровой советник», — рассказал Кулик.

Он отметил, что в приложении «ВТБ Мои инвестиции» уже есть робот-консультант, который советует клиентам инвестиционные стратегии. Также в конце 2023 года банк представил голосового помощника Тамару с 3D-аватаром, с которым можно разговаривать, проводить платежи и другие финансовые операции.

Голосовой помощник был представлен на форуме Finopolis-2023 8 ноября. В банке рассказали, что Тамара была создана искусственным интеллектом путем слияния сети нейронов, совместившей портреты 50 выдающихся женщин, которые внесли значимый вклад в развитие IТ-сферы. ВТБ планировал интегрировать помощника в мобильное приложение.

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«За стратегический период до конца 2023 года цифровая трансформация принесла банку ВТБ более 300 млрд руб. экономического эффекта», — сообщил Кулик, добавив, что в ближайшие годы планируется достичь величины 580 млрд руб.

Свой чат-бот есть и у «Сбера». 24 апреля 2023 года банк представил нейросеть GigaChat, которая умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код.

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В отличие от ChatGPT нейросеть генерирует не только текст, но и картинки, а также более грамотно общается на русском языке. GigaChat начали внедрять во все продукты и сервисы «Сбера», например в виртуальный ассистент «Салют». В февраля 2024 года чат-бот «Сбера» сдал экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «лечебное дело».

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Теги
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