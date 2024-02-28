Медведев описал «политический паноптикум» и ощутил скорый апокалипсис
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал западных политиков паноптикумом, в котором есть «сериальные клоуны» и «слабеющие с каждым днем деды», и раскритиковал их в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, западные лидеры приехали в дату начала военной операции на Украине, 24 февраля, в Киев, чтобы «отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем». Политиков Германии он назвал «парламентским цирком уродов из страны побежденного фашизма», а Франции — «мелкотравчатыми наследничками [императора Наполеона] Бонапарта». Фразами о клоунах и слабеющих дедах Медведев описал лидеров Украины и США.
«Примеры трупного разложения мозгов западных политиков появляются каждый день. А стало быть, конь бледный и на нем всадник все ближе», — добавил Медведев, сделав отсылку к четырем всадникам апокалипсиса — конца света и гибели всего живого. Публикацию зампред Совбеза завершил латинской фразой dixi et animam levavi — «сказал и душу облегчил».
Слова Медведева связаны с последними инициативами правительства Германии о выделении дальнобойного оружия Киеву и фразой президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в будущем нельзя исключать отправку наземных войск на Украину.
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