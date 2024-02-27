Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Около 12:30 средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.
Власти приграничных российских регионов, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов и обстрелах со стороны ВСУ.
26 февраля регион трижды подвергся атакам беспилотников. Минобороны отчитывалось об уничтожении дронов в 11:00, 17:50 и 18:20.
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