Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Около 12:30 средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Власти приграничных российских регионов, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов и обстрелах со стороны ВСУ.

26 февраля регион трижды подвергся атакам беспилотников. Минобороны отчитывалось об уничтожении дронов в 11:00, 17:50 и 18:20.